Благодаря бдительным тагильчанам инспекторы ДПС задержали пьяного водителя, катающегося по дороге с пробитым колесом (ВИДЕО)

В минувший понедельник в Нижнем Тагиле в районе Рудоуправления пьяный автолюбитель на Hyundai Santa Fe с пробитым колесом перегородил трамвайные пути. Благодаря бдительным тагильчанам, сотрудникам автоинспекции удалось вовремя задержать лихача и предотвратить возможную аварию, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

«Когда мы подошли, почувствовали, что от водителя иномарки исходил резкий запах алкоголя, была невнятная речь, он совершенно не стоял на ногах, аж вываливался из машины. Просто “синий в хлам”. Молодые ребята решили пресечь его дальнейшее движение и забрали ключи от автомобиля у этого пьяного неадеквата», — делится подробностями подписчица сообщества «Инцидент Нижний Тагил».

Информация о происшествии поступила в ГИБДД около 22:00. Установлено, что за рулём Hyundai находился 45-летний тагильчанин, который имеет стаж вождения 20 лет. Ранее водитель уже был 30 раз замечен в нарушении ПДД. В основном все инциденты были связаны с превышением скорости.

От прохождения процедуры освидетельствования правонарушитель отказался. В отношении водителя составлен административный материал по ст. 12. 26 КОАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Эта статья предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления на срок от полутора до двух лет. Мужчину отстранили от управления автомобилем. Транспортное средство отправлено на специализированную стоянку.

«Госавтоинспекция Нижнего Тагила выражает благодарность бдительным тагильчанам за своевременное информирование об этом водителе, что предотвратило возможное совершение ДТП. В ГИБДД просят сообщать о всех фактах управления транспортным средством лицами, находящимися в состоянии опьянения либо не имеющими права управления. О нарушениях необходимо сообщать в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону: +7 (3435) 47-70-01», — отметили в Госавтоинспекции.