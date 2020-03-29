BlaBlaCar временно прекратит работу в России из-за коронавируса

Сервис по поиску попутчиков BlaBlaCar с 30 марта временно прекратит работу в России из-за пандемии коронавируса. Об этом на сайте платформы сообщил сооснователь и CEO компании Николас Брюссон.

«В связи с распространением пандемии COVID-19 мы настоятельно рекомендуем вам отказаться от путешествий и оставаться дома. […] Пока ситуацию не удаётся взять под полный контроль, поэтому мы решили предпринять ещё один шаг для борьбы с COVID-19. В ближайшее воскресенье, в ночь на 30 марта, мы отключим работу сервиса в России», — цитирует Znak.com сообщение Брюссона.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».