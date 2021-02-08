Бизнесмены предложили отстранить Юлию Навальную от выборов в Госдуму

Президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» Рахман Янсуков направил письмо к спикерам Госдумы и Совета Федерации Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко с идеей запретить иностранным агентам и членам их семей баллотироваться на выборах всех уровней, со ссылкой на текст письма пишет РИА Новости.

«Прошу вас рассмотреть возможность внесения в законодательство… нормы, запрещающей физическим лицам, признанным иностранными агентами, а также членам их семей (близким родственникам) выдвигать свои кандидатуры и быть выдвинутыми на выборах всех уровней — федеральном, региональном и муниципальном», — написал Янсуков спикерам российского парламента.

По мнению Янсукова, таким образом получится не допустить Юлию Навальную, жену политика Алексея Навального, к выборам в Госдуму в 2021 году. Он называет Алексея Навального иностранным агентом, хотя Минюст не включал его в список физических лиц — иностранных агентов. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК)* и некоторые другие инициативы политика объявлены иностранными агентами, однако идея президента ассоциации касается только физических лиц.

«Предотвращение возможного участия в выборах в Государственную думу Юлии Навальной… позволит предотвратить белорусский сценарий и окажет положительное влияние на сохранение стабильности политической системы нашей страны»,— указано в письме Янсукова.

Он утверждает, что такая мера нужна в связи с «желанием западных официальных лиц повлиять на избирательный процесс».

Во время выборов президента Беларуси в сентябре 2020 года в качестве оппонента действующего президента Александра Лукашенко была допущена Светлана Тихановская — жена Сергея Тихановского, арестованного властями по обвинению в массовых беспорядках и не допущенного до выборов. Оппозиция Белоруссии называет Светлану Тихановскую победителем президентских выборов 2020 года.

* По решению Минюста России ФБК включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Мы указываем это по требованию властей.