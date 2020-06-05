Бизнес-омбудсмен попросил разрешить корпоративы для поддержки шоу-бизнеса

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил о необходимости разрешить корпоративы, чтобы поддержать шоу-бизнес, пишет ТАСС.

По его словам, сейчас все массовые мероприятия запрещены из-за коронавируса, и артистам сложно зарабатывать, однако при этом высокооплачиваемые исполнители выплачивают зарплату десяткам людей из своего персонала.

«Если ещё три месяца пройдёт в режиме полного запрета на массовые мероприятия, на этом рынке останется мало кто из системных игроков. Чем можно помочь? Нужно как можно скорее разрешить закрытые, так называемые неафишные, мероприятия, то есть корпоративы — с соблюдением всех санитарных норм. В ближайшее время обратимся по этому поводу к главе Роспотребнадзора»,— сказал Титов.

Омбудсмен также поддержал идею не возвращать покупателям деньги за мероприятия, которые можно перенести, и ввести ваучеры по аналогии с авиабилетами с отсрочкой на шесть месяцев.

«Будем выступать с соответствующей инициативой»,— сказал он.

Ранее Титов также предложил ускорить открытие фитнес-центров. Он отметил, что с февраля продажи услуг в разных регионах упали на 20–90%, а в марте окончательно остановились, а многие компании не смогли получить поддержку из-за того, что по ряду показателей относятся к крупному бизнесу.

Напомним, правительство подготовило трёхэтапный план восстановления экономики, на этой неделе премьер-министр Михаил Мишустин представил его президенту Владимиру Путину. План будет реализовываться в три этапа: до конца 2020 года нужно добиться стабилизации ситуации, до второго квартала 2021 — восстановления экономики, а к четвертому кварталу 2021 года выйти на рост не менее 2,5% в год.