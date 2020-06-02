Мишустин представил Путину план восстановления экономики России. Он обойдётся в 5 триллионов рублей

План восстановления российской экономики после ограничительных мер, введённых из-за эпидемии COVID-19, оценивается в 5 триллионов рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, которое транслировал телеканал «Россия 24».

В представленный правительством план входят, по словам Мишустина, около 500 мероприятий; о каких конкретно мероприятиях идёт речь, глава правительства не пояснил.

План восстановления экономики после ограничительных мер, введённых из-за коронавируса, президент России Владимир Путин поручил подготовить 28 апреля, представить план правительство должно было к 1 июня. «Интерфакс» со ссылкой на проект плана сообщал, что в нём прописаны три этапа: «стадия адаптации» (до конца III квартала 2020 года), «стадия восстановления» (до конца II квартала 2021 года) и «стадия активного роста» (III–IV кварталы 2021 года). Михаил Мишустин подтвердил эту информацию. «Ведомости» писали, что реализация плана обойдётся в 2020–2021 годах в 8 триллионов рублей.

Президент России Владимир Путин отметил, что в рамках этого плана важно поддержать население и бизнес.

«Стратегическая задача такого общенационального плана действий — не только стабилизировать ситуацию, без чего, конечно, невозможно двигаться вперёд, но самое главное — поддержать граждан, предприятия, бизнес на этапе выхода, это само по себе важно, безусловно», — сказал он.

Путин также призвал добиваться долгосрочных изменений в экономике.