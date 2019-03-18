Бизнес-омбудсмен попросил Кремль вывести бизнесменов из-под действия статьи о создании ОПГ

Уполномоченный по правам бизнесменов Борис Титов попросил вывести предпринимателей из-под действия норм Уголовного кодекса о наказании за создание преступного сообщества, со ссылкой на письмо омбудсмена к главе администрации президента Антону Вайно пишет «Коммерсантъ».

По словам Титова, для добросовестных предпринимателей сохраняется риск стать фигурантами уголовного дела по статье 210 УК о создании организованного преступного сообщества и участии в нём, которую постоянно вменяют бизнесменам необоснованно и неправомерно.

Титов отметил, что после того, как по предложению президента её ужесточат для криминальных авторитетов, бизнесменов смогут привлекать по ней ещё чаще. По его мнению, привлекать по ней можно только предпринимателей, обвиняемых в подделке, перевозке и сбыте фальшивых купюр и ценных бумаг. Помощник Титова Александр Хуруджи для примера недавнего необоснованного привлечения бизнесмена к уголовной ответственности назвал дело Майкла Калви, основателя инвестфонда Baring Vostok.

В феврале Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект об отдельном наказании для криминальных авторитетов за «занятие высшего положения в преступной иерархии» — за это он предложил назначать от 8 до 15 лет лишения свободы и штрафы. В пояснительной записке президент объяснил, что ОПГ совершают наиболее тяжкие преступления, но их лидеры могут избежать ответственности «благодаря своему положению в преступной иерархии».