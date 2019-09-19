Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил создать «чёрный список» российских судей

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов сообщил в Facebook о планах создать «чёрный список» российских судей.

По его словам, планируется создать «специальную экспертную группу», которая займётся оценкой судейских решений. Также омбудсмен предлагает ввести выборность судей. По его словам, он не раз предлагал Верховному суду «списки квалифицированных адвокатов, прокуроров», однако ВС «никак не реагирует».

«Понятно, что незаконность судебного решения может быть установлена только в судебном порядке. Но мы вынуждены указывать на очевидные пробелы в правоприменительной практике и фактически показывать пальцем на тех, кто принимает такие решения, то есть список судей, в решении которых экспертами усматриваются существенные нарушения», — написал Титов.

Титов в своём посте напомнил о «громком, вопиющем по своей беззаконности» деле актёра Павла Устинова, подчеркнув, что «это беззаконие идёт и в бизнесе».

Напомним, Павла Устинова приговорили к 3,5 годам лишения свободы по обвинению в применении насилия в отношении сотрудника Росгвардии на акции 3 августа. Решение суда вызвало широкий общественный резонанс, в поддержку Устинова выступили десятки актёров и музыкантов, а также священников, медиков и IT-специалистов. Накануне, 18 сентября, в течение всего дня у здания администрации президента в Москве проходили пикеты с требованием освободить актёра.