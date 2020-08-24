BILD: Навальный выживет, но будет долго недееспособен

Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого 22 августа перевезли в немецкую клинику Сharite, выживет поле отравления, однако на протяжении нескольких месяцев будет недееспособен, заявил немецкому таблоиду BILD Яка Бизиль — основатель организации Cinema fоr Peace Foundation, которая организовала транспортировку политика в немецкую клинику.

По словам Бизиля, причина состояния Навального — отравление ядом, а не гипогликемическая кома, о которой говорили омские врачи.

Напомним, 20 августа на пути из Томска в Москву Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолёте, борт пришлось экстренно посадить в Омске. Навального госпитализировали. Сторонники оппозиционера заявляют, что его отравили. Политик до сих пор находится в коме.

Главврач омской больницы основным диагнозом Навального назвал «нарушение обмена веществ», и медики отметили, что проведённые исследования не выявили ядов в крови и моче больного. Также омские врачи сообщали, что нашли в анализах политика алкоголь и кофеин.

В Берлин политика доставил самолёт, который подготовила организация Cinema for Peace Foundation. В 2018 году она таким же образом помогла перевезти в Германию участника Pussy Riot Петра Верзилова, отравленного неизвестными лицами.