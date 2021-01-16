Биатлонист и депутат Госдумы Антон Шипулин займётся возрождением лыжного комплекса под Новоуральском

Биатлонист и депутат Госдумы Антон Шипулин решил полностью реконструировать лыжно-биатлонный комплекс «Зелёный мыс» рядом с Новоуральском. О своём намерении спортсмен заявил в Instagram.

По словам Шипулина, комплекс «Зелёный мыс» ранее занимала компания, которая три года назад разорилась. Теперь лыжные трассы пустуют. Депутат предложил выкупить комплекс, чтобы реконструировать и использовать в том числе для тренировок биатлонистов местного училища олимпийского резерва.

«Я сегодня сам прокатился по лыжной трассе комплекса. Она хорошая, стрельбище тоже достойное. Есть, конечно, над чем работать, но задел уже отличный. Нельзя забрасывать такие объекты. В области не так много мест, где можно заниматься биатлоном. А тут и коммуникации подведены, и здания огромные, и локация удобная, и рельефы нужные», — написал Шипулин.

Спортсмен также заявил о намерении до начала феврали создать рабочую группу под руководством вице-губернатора Сергея Бидонько, чтобы обсудить дальнейшую судьбу комплекса.