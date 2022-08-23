Беженцам с Донбасса предоставят бюджетные места в российских вузах 

Школьники и студенты, прибывшие из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также с Украины, будут учиться в России бесплатно. Об этом написала в своём Telegram-канале уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Можно с уверенностью сказать, что все потенциальные школьники, ученики средних учебных заведений и вузов могут получать на бесплатной основе образование», — написала Москалькова.

По её словам, с конца февраля 2022 года в Россию из Донбасса прибыло более 557 тысяч будущих студентов и школьников. При этом Москалькова не рассказала, как будет происходить зачисление и распределение в вузы и ссузы и на каких условиях будут учиться беженцы.

В июле в Нижний Тагил прибыли 44 беженца из Донбасса. Их поселили в пункте временного размещения на базе отдыха «Соловьиная роща», которую предоставил «Уралвагонзавод». Все они планируют остаться и наладить жизнь в Свердловской области.