«Бездельники в погонах». Ходорковский прокомментировал обыски в офисе «Открытой России»

Михаил Ходорковский прокомментировал «МБХ Медиа» обыски в московском офисе организации «Открытая Россия» (ОР) по делу ЮКОСа.

«Бездельники в погонах развлекаются за бюджетный счёт, не зная, как утилизировать деньги, выделенные на дело ЮКОСа», — сказал Ходорковский.

Ранее официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила «Интерфаксу», что следователи приехали в московский офис ОР для проведения следственных действий в рамках «большого дела "ЮКОСа"».

«В рамках так называемого "дела "ЮКОСа" проводятся следственные действия, в том числе в офисе "Открытой России"», — сказала Петренко, не уточняя подробности.

Следователи вынесли из офиса две коробки с агитационными материалами — ручками и футболками, — но, по словам активистов, никаких бумаг с перечнем изъятого не оставили.