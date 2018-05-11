Без Шатова. Назван расширенный состав сборной России по футболу на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной России обнародовал расширенный состав команды для подготовки к чемпионату мира 2018 года, со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза пишет «Интерфакс».

В список вошли 35 игроков — для расширенной заявки по регламенту ФИФА, 28 игроков вызваны на учебно-тренировочный сбор в Новогорск. Для подготовки к ЧМ-2018 на сбор в Новогорск 18-20 мая и в Австрию 20-31 мая вызваны вратари Игорь Акинфеев (ЦСКА, Москва), Владимир Габулов («Брюгге», Бельгия), Сослан Джанаев («Рубин», Казань), Андрей Лунёв («Зенит», Санкт-Петербург).

В состав также включены защитники Владимир Гранат, Руслан Камболов, Фёдор Кудряшов (все из ФК «Рубин», Казань), Илья Кутепов («Спартак», Москва), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция), Константин Рауш («Динамо», Москва), Андрей Семёнов («Ахмат», Грозный), Игорь Смольников («Зенит», Санкт-Петербург), Марио Фернандес (ЦСКА, Москва).

Полузащитниками в национальную сборную вызваны Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин (ЦСКА, Москва), Алан Дзагоев (ЦСКА, Москва), Александр Ерохин («Зенит», Санкт-Петербург), Юрий Жирков («Зенит», Санкт-Петербург), Роман Зобнин («Спартак», Москва), Далер Кузяев («Зенит», Санкт-Петербург), Антон Миранчук («Локомотив», Москва), Александр Самедов («Спартак», Москва), Александр Ташаев («Динамо», Москва), Денис Черышёв («Вильярреал», Испания).

Также в сборную включены нападающие Артём Дзюба («Арсенал», Тула), Алексей Миранчук («Локомотив», Москва), Фёдор Смолов («Краснодар»), Фёдор Чалов (ЦСКА, Москва).

Для Фёдора Чалова, недавно отметившегося хет-триком в матче с тульским «Арсеналом», это первый вызов в национальную команду. Обращает на себя внимание присутствие Артёма Дзюбы, в своё время лишившегося места в сборной России.

В расширенный список включены ещё семь игроков: вратарь Маринато Гилерме («Локомотив», Москва), защитники Владислав Игнатьев («Локомотив», Москва) и Дмитрий Комбаров («Спартак», Москва), полузащитники Денис Глушаков («Спартак», Москва), Антон Швец («Ахмат», Грозный), нападающие Антон Заболотный («Зенит», Санкт-Петербург), Дмитрий Полоз («Зенит», Санкт-Петербург).

Уроженец Нижнего Тагила Олег Шатов, выступающий за ФК «Краснодар», в заявку не попал.

18 мая сборная России соберётся в Новогорске, а 20 мая вылетит в Австрию. Перед чемпионатом мира запланированы два контрольных матча — 30 мая с Австрией в Инсбруке и 5 июня с Турцией в Москве. График подготовки команды будет опубликован в начале следующей недели.