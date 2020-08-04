Бесплатная мойка и станция ремонта железных коней. В Нижнем Тагиле началось онлайн-голосование за лучшие велоидеи

В Нижнем Тагиле стартовало голосование за лучшие идеи участников конкурса «ВелоТагил». Конкурс на создание проектов велопарковок и веломаршрутов проводится администрацией муниципалитета и Центром развития туризма ко Дню города.

В конкурсе приняли участие 23 тагильчанина, которые представили 29 проектов. Это дизайнеры, велосипедисты, инициативные горожане. Самыми юными проектантами стали воспитанники детских садов. Конкурсанты предложили сделать велопарковки в виде Лисьей горы, шестерёнки, мамонта, паровоза. Несколько участников разработали интересные веломаршруты. Также есть предложение создать бесплатные мойки для велосипедов в городских парках и мобильные веломастерские, в которых каждый велосипедист сможет подкачать колесо или подтянуть цепь.

Голосование на сайте Центра туризма продлится до 9 августа. С одного IP-адреса можно проголосовать один раз в сутки. Одновременно с пользователями интернета представленные проекты оценит жюри конкурса, в состав которого вошли руководители и участники ММО «Вело-Город», велоклуба Нижнего Тагила, специалисты управления городским хозяйством, управления архитектуры и градостроительства и Центра развития туризма.

Итоги конкурса «ВелоТагил» будут подведены 11 августа. Победители получат призы.