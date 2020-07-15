В Нижнем Тагиле стартовал конкурс проектов на лучший веломаршрут

Ко Дню города мэрия, Центр развития туризма и городской велоклуб проводят конкурс «ВелоТагил». Жителям города предлагают разработать сеть веломаршрутов или придумать, как могут выглядеть городские велопарковки. Будут ли проекты реализованы — неизвестно, но организаторы обещают наградить победителей призами.

В Нижнем Тагиле велодвижение начало активно развиваться больше 10 лет назад. Сегодня в городском велоклубе состоит 500 активистов, а в его паблике — почти 3 тысячи участников. Активисты проводят тематические мероприятия, ежегодный велопробег «ПораНаВел», который в этом году не состоялся из-за пандемии коронавируса.

По словам руководителя велоклуба Олега Богачёва, последние четыре года любители велоспорта пытаются договориться с мэрией о создании в городе сети велодорожек. По мнению велосипедистов, это не только преобразит внешний вид Тагила, но и сделает движение на дорогах более безопасным.

«Мы ещё к Носову пытались попасть на приём, чтобы он обратил на нас внимание, но не получилось. Пока у нас с этим вопросом глухо, как в танке, хотя велодорожки — это ещё и вопрос безопасности, с каждым годом количество аварий с детьми на велосипедах растёт. И вроде бы в парке "Народный" сделали велодорожки и парковки для велосипедов, но никто не подумал, как велосипедисты будут до туда добираться. Велодвижение сегодня очень популярно в Москве, Питере, Казани и Екатеринбурге. Мы надеемся, что конкурс Центра туризма поможет сдвинуть этот вопрос с мёртвой точки», — рассказал «Афише МС» велосипедист с 20-летним стажем Олег Богачёв.

Участникам городского конкурса «ВелоТагил» предлагают разработать дизайн-проект велопарковки. В предложении должно быть продумано всё: бренд, внешний вид, надёжность и безопасность конструкций. Веломаршрут должен проходить по интересным и красивым местам, быть комфортным и безопасным для велосипедистов. Проект веломаршрута можно предоставить в виде линии на карте с указанием начала и конца и описанием ключевых мест прохождения маршрута, отмечают организаторы.

Победителей выберут накануне Дня города — 11 августа — участники городского велоклуба, межрегиональной общественной организации «Вело-Город», специалисты управления городским хозяйством, управления архитектуры и градостроительства.

Свои идеи можно присылать на почту turizmnt@mail.ru до 2 августа. Требования к работам можно найти на сайте Центра туризма.