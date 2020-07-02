Белоярская АЭС подверглась информационной фейк-атаке

Белоярская атомная электростанция вечером 2 июля подверглась информационной атаке — неизвестные распространили в соцсетях фейковую информацию об аварии на АЭС, массовом инфицировании сотрудников, экологической угрозе и коррупции при проведении тендеров, со ссылкой на пресс-службу предприятия пишет E1.ru.
«Сегодня вечером в социальных сетях зафиксирована массированная информационная атака на атомную энергетику Урала. Наиболее популярные паблики и блогеры получают большое количество (до нескольких десятков) сообщений, описывающих вымышленные события, якобы имеющие отношение к Белоярской АЭС. Данная информационная атака направлена на дестабилизацию социальной обстановки в Свердловской области», — заявили на АЭС.
Сообщения рассылаются с фейковых аккаунтов молодых людей, при этом аккаунты заведены недавно и не заполнены. В пресс-службе станции отметили, что они уже обратились в правоохранительные органы, которые ведут поиск авторов акции. При этом сама АЭС продолжает работу в нормальном режиме, никаких происшествий там не было.
«На Белоярской АЭС энергоблок № 3 с реактором БН-600 продолжает работу на номинальном уровне мощности в соответствии с диспетчерским графиком, электрическая мощность 618 МВт. На энергоблоке № 4 с реактором БН-800 с 1 июля 2020 года проводятся очередные плановые мероприятия по перегрузке топлива, техническому обслуживанию и профилактическому ремонту оборудования, поэтому на этот период он не вырабатывает электроэнергию в сеть. Такие работы на каждом из энергоблоков с реакторами на быстрых нейтронах проводятся по два раза в год», — добавили в пресс-службе.