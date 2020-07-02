Белоярская АЭС подверглась информационной фейк-атаке

Белоярская атомная электростанция вечером 2 июля подверглась информационной атаке — неизвестные распространили в соцсетях фейковую информацию об аварии на АЭС, массовом инфицировании сотрудников, экологической угрозе и коррупции при проведении тендеров, со ссылкой на пресс-службу предприятия пишет E1.ru.

«Сегодня вечером в социальных сетях зафиксирована массированная информационная атака на атомную энергетику Урала. Наиболее популярные паблики и блогеры получают большое количество (до нескольких десятков) сообщений, описывающих вымышленные события, якобы имеющие отношение к Белоярской АЭС. Данная информационная атака направлена на дестабилизацию социальной обстановки в Свердловской области», — заявили на АЭС.

Сообщения рассылаются с фейковых аккаунтов молодых людей, при этом аккаунты заведены недавно и не заполнены. В пресс-службе станции отметили, что они уже обратились в правоохранительные органы, которые ведут поиск авторов акции. При этом сама АЭС продолжает работу в нормальном режиме, никаких происшествий там не было.