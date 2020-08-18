Белорусское госинформагентство опубликовало ролик о протестах в стране

Государственное информационное агенство «Белта» опубликовало в своём телеграм-канале ролик о протестах в Беларуси, где под видом фотографий с митингов показало фото с протестов в Испании в 2019 году, пишет телеграм-канал «Чай з малиновым вареньем».

Ролик представляет собой цепочку сменяющихся фотографий, большинство из которых сделаны во время протестов в Белоруссии, на 00:29 в видео появляется снимок Reuters, сделанный в октябре 2019 года в Испании.

«Купленные и продажные сволочи, которые говорят, что они народ. Готовы за 20 долларов продать свою мать. Сегодня вновь хотят появится [орфография сохранена] на наших улицах. Для того, чтобы разнести всё то, что мы так долго строили. Не думая о последствиях для остальных, мирных людей. Звери, вы поверили ей? [далее показана фотография Светланы Тихановской]», — говорится в ролике.

Зрителей ролика призывают «увидеть другую сторону "мирных протестов"» и «задаться непростыми вопросами». В описании к видео прикреплена ссылка на анонимный телеграм-канал «Жёлтые сливы», где впервые и появился ролик: на этом канале публикуются посты в поддержку действующей власти и с критикой протестующих.

Авторами видео указаны «Патриоты Республики Беларусь» и программа для видеомонтажа iMovie.