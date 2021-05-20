Белорусский молодёжный театр привезёт в Нижний Тагил восемь спектаклей в рамках международных гастролей

С 1 по 14 июня на сцене Нижнетагильского драматического театра будут работать артисты из Минска. Белорусский государственный молодёжный театр привезёт в наш город восемь постановок из своего репертуара в рамках международной гастрольной программы правительства Беларуси.

В течение двух недель в начале июня у тагильчан будет уникальная возможность познакомиться с работой театра одной из стран СНГ. Белорусские артисты везут шесть комедий и две драмы. Приобрести билеты можно в кассах или на сайте театра. Цены демократичные — 470–500 рублей.



Фото предоставлено Нижнетагильским драматическим театром



Белорусский государственный молодёжный театр был создан в 1984 году. «Сердце» труппы составили актёры Театра юного зрителя, позже в неё вошли выпускники Белорусского театрально-художественного института, театральных вузов Москвы.

А встреча с тагильскими артистами после двухнедельных гастролей труппы из Минска состоится 17 июня. В этот день пройдёт закрытие сезона и торжества в честь 75-летия театра.