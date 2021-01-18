Белоруссию лишили права провести чемпионат мира по хоккею из-за «проблем с безопасностью»

Минск лишили права на проведение матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года. Об этом говорится на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

Такое решение члены совета федерации приняли из-за неконтролируемой ситуации с безопасностью в стране. Отмечается, что совет IIHF должен рассмотреть статус Латвии как одного из хозяев чемпионата мира, а также оценить возможность перехода к формату единого места проведения турнира из-за пандемии коронавируса.

«Очень прискорбно, что пришлось отозвать совместную заявку Минска и Риги на проведение чемпионата мира, — сказал глава IIHF Рене Фазель. — В ходе этого процесса мы пытались действовать так, чтобы чемпионат мира можно было использовать в качестве инструмента для примирения, чтобы помочь решить социально-политические проблемы в Белоруссии и найти позитивный путь вперёд».

Турнир должен был пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня 2021 года. Куда именно перенесут белорусские матчи, пока не уточняется.