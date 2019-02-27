Белоруссия попросила у России кредит для выплаты долга в 600 млн долларов

Белоруссия попросила у России кредит для рефинансирования долга в 600 миллионов долларов, со ссылкой на министра финансов Белоруссии Максима Ермоловича передаёт «БелТа».

Российское правительство пока решения о новом кредите не приняло, стороны обсуждают проект кредитного соглашения, добавил глава Минфина, однако, по его информации, сумму на новый кредит ранее уже заложили в российский бюджет на 2019 год. Министр объяснил, что 600 миллионов долларов — это общая сумма всех выплат, которые Белоруссия должна сделать в 2019 году по кредитам, выданным Россией.

В ноябре Ермолович говорил, что стороны уже договорились о российском государственном кредите на 2019 год и вопрос оставался только в подготовке соглашения. Новых решений от Москвы и Минска в этой сфере он не ждал. В конце декабря глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что Белоруссия остаётся союзником России, но доверие к ней потеряно и Москва больше не готова предоставлять субсидии, не получая ничего взамен.

На середину мая 2018 года задолженность Белоруссии перед Россией составляла 6,3 миллиарда долларов. С января по август прошлого года Минск дополнительно занял у России 613,9 миллиона долларов и выплатил по кредитам 281,8 миллиона долларов.