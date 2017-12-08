Bellingcat и The Insider нашли российского генерала, которого разыскивают по делу о сбитом «Боинге»

Разыскиваемый Совместной следственной группой фигурант дела о сбитом на Украине «Боинге» с позывным «Дельфин» — это главный инспектор Центрального военного округа генерал-полковник Николай Ткачёв, заявляют в совместном расследовании группа Bellingcat и издание The Insider.

На записях, которые опубликовали для поиска свидетелей следователи из Нидерландов, к «Дельфину» обращаются как к Николаю Фёдоровичу. По открытым источникам удалось выяснить, что генерал Ткачёв — единственный среди ныне живущих российских генералов с такими именем и отчеством. Для сравнения голоса Ткачёва с голосом «Дельфина» журналист The Insider сказал генералу, что хочет сделать интервью о Суворовском училище. В заметке издание приносит Ткачёву извинения за то, что ввело его в заблуждение.

Для сравнения записей голосов журналисты заказали две независимых экспертизы — в США и Литве, в обоих случаях эксперты пришли к выводу, что вероятность совпадения очень высокая.

«Выводы обеих голосовых экспертиз указывают на то, что “Дельфин” и генерал Ткачёв с очень высокой степенью вероятности являются одним и тем же лицом. Если же учесть ещё ряд факторов, которые не принимались экспертизой во внимание (имя Николай Фёдорович, высокое воинское звание, ряд других, более мелких совпадающих деталей, таких как музыка вместо гудка на телефоне), то всё это вместе делает возможность ошибки статистически абсолютно невероятной», — подчёркивает The Insider.

Охота на «Дельфина». Ключевой фигурант дела о сбитом Боинге MH17 оказался российским генерал-полковником https://t.co/VEjZXKk5vM pic.twitter.com/HrImclKMd7 — The Insider (@the_ins_ru) 8 декабря 2017 г.

Ткачёв был уволен со службы в 2010 году. До этого он принимал участие в первой и второй чеченских войнах, служил в разных военных округах и вплоть до увольнения командовал российской войсковой частью номер 20650. Её расформировали в начале сентября 2014 года. После увольнения работал главным военным советником в Сирии до августа 2012 года, после чего стал главным инспектором Центрального военного округа, а в 2017 году возглавил попечительский совет Екатеринбургского военного училища.

В интервью The Insider Ткачёв заявил, что с 2012 года не покидал Екатеринбург и на Украине в 2014 году не был.

Напомним, 17 июля 2014 года в небе над Украиной был сбит малайзийский пассажирский Boeing 777, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, которые находились на борту. Международная следственная группа в 2016 году опубликовала предварительные результаты своего расследования случившегося, придя к выводу, что «Боинг» был сбит с земли из установки «Бук», которую перед этим привезли на территорию Украины из России. «Бук» находился на территории, которую тогда контролировали пророссийские сепаратисты.