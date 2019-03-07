The Bell: Выступление Орешкина остановили из-за его резких высказываний о Госдуме

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прервал и перенёс выступление министра экономического развития Максима Орешкина из-за его «кулуарных высказываний» о депутатах нижней палаты, со ссылкой на источники в правительстве и знакомых Орешкина пишет The Bell.

По словам одного из собеседников, Орешкин говорил, что в Госдуме нет компетенции, депутаты ничего не решают сами, а только выполняют указания Кремля. В частности, в феврале на инвестиционном форуме в Сочи Орешкин публично указывал главе думского комитета по бюджету и налогам Андрею Макарову на ошибки в его выступлении, отметил собеседник. Кроме того, после слов Макарова о майских указах Орешкин пошутил, что тот «замахнулся» на лавры Владимира Жириновского. Другой источник подчеркнул, что у Володина и Орешкина не было никаких сущностных конфликтов и министр «конструктивно взаимодействовал» с Госдумой.

Напомним, накануне Вячеслав Володин прервал речь Орешкина во время правительственного часа в Госдуме. Спикер заявил об «общем» характере его выступления: Орешкин говорил о проблемах малого и среднего бизнеса и не представил отчёт о планах по реализации нацпроектов. Выступление министра перенесли на конец марта — начало апреля.