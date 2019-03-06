Спикер Госдумы прервал выступление в парламенте главы Минэкономразвития

Спикер Госдумы Вячеслав Володин остановил выступление в рамках правительственного часа главы Министерства экономического развития Максима Орешкина, пишет «Интерфакс».

Министр планировал сосредоточиться на поддержке малого и среднего бизнеса, но депутаты стали задавать вопросы о других нацпроектах. Развёрнуто ответить Орешкин не смог, что вызвало недовольство депутатов.

Володин предложил перенести правительственный час, так как, по его мнению, глава ведомства не смог раскрыть предложенную для обсуждения тему.

«Правительственный час переносится, мы определимся с датой несколько позже, но это будет, скорее всего, конец марта — начало апреля», — сказал спикер.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что депутаты не стали дослушивать министра впервые за несколько десятков лет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал произошедшее «рабочим процессом».