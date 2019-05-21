The Bell узнал о строительстве резиденции для патриарха под Петербургом за 2,8 млрд рублей

Под резиденцию патриарха Кирилла отреставрируют бывшее подворье служащих Феодоровского государева собора в Пушкине, на проект потратят 2,8 миллиарда рублей, со ссылкой на источники пишет The Bell.

Конкурс на выбор подрядчика для строительства резиденции был объявлен в 2017 году, сами работы начались в 2018 году, закончить их планируют к декабрю 2021 года. Заказчиком контракта на «реконструкцию в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию комплекса зданий и сооружений Феодоровского городка в Царском Селе» выступило Управление заказчика строительства и реконструкции объектов в Северо-Западном федеральном округе, входящее в структуру управделами президента. Подряд был засекречен, и на сайте госзакупок была указана только стоимость работ.

По данным источников The Bell, резиденция патриарха разместится в трапезной палате, состоящей из двух зданий общей площадью почти 3,5 тысячи квадратных метров. В помещении, которое оборудуют системой «умный дом», будут находиться в числе прочего домовая церковь и библиотека с бильярдной, а в белокаменной палате рядом разместят номера для гостей патриарха. В остальных постройках будут находиться жилые помещения для сопровождающих патриарха людей и музей, рядом с ними выроют пруд.

По генплану отреставрировать планируют почти 20 тысяч квадратных метров, площадь застройки составит 5 тысяч квадратных метров, озеленения — 6,7 тысячи квадратных метров. При этом 2,8 миллиарда рублей потратят только на реставрацию, на внутреннее убранство может уйти аналогичная сумма, отмечает The Bell.

Феодоровский городок в Пушкине, выстроенный по типу древнерусского двора, обнесён каменной стеной с башнями. Здесь жили служители расположенного рядом Феодоровского собора.