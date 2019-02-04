The Bell назвал предполагаемого создателя онлайн-казино Azino777

IT-специалист из Набережных Челнов Альберт Валиахметов, возможно, является создателем крупнейшего онлайн-казино Azino777, пишет The Bell.

33-летний Валиахметов проходит как подозреваемый в деле о создании данного казино, которое расследует управление национальной полиции Киева. По данным украинских силовиков, создателем Azino777, а также разработчиком программного обеспечения порталов azino777.com, azino777.net, 777azino.com и 777azino.net является компания «Роял Гейм», владелец и руководитель которой — россиянин Альберт Марселевич Валиахметов. Летом 2015 года Валиахметов открыл счёт «Роял Гейм» в киевском отделении Сбербанка, через который проходила часть платежей казино, следует из запросов следователя.

По данным издания, Валиахметов вырос в Набережных Челнах в Татарстане, отслужил в армии. После армии, в марте 2004 года, Валиахметов был задержан полицией, в реестре уголовных дел есть информация о нарушении им общественного порядка.

В 2013 году он начал часто ездить в Казань и Киев, в этот же период был зарегистрирован домен онлайн-казино Azino в зоне ru, следует из данных Whois. Адресом регистрации был указан один из киевских банков. Название Azino собеседники The Bell в отрасли гемблинга связывают не с производным от слова «казино», а со спальным районом «Азино» в Казани. Этот же период — 2012–2013 годы — друзья Валиахметова, ответившие на сообщения The Bell, назвали временем, когда они потеряли связь с Альбертом.

Онлайн-казино Azino777 получило широкую известность в 2017 году благодаря своей агрессивной рекламной кампании. Годовой объём ставок в этом онлайн-казино может достигать 15 млрд рублей при совокупном объёме российского серого рынка онлайн-казино около 73 млрд рублей, подсчитывал РБК.

Напомним, азартные игры в интернете запрещены российским законодательством с 2006 года, доступ к таким сайтам, как Azino777, должен блокироваться. Сайт Azino777 и сотни связанных с ним «зеркал» уже давно находятся в реестре Роскомнадзора, но владельцы подобных сайтов успешно обходят блокировки, создавая новые «зеркала», через которые пользователи продолжают делать ставки.