Белгородский митрополит заявил, что ВОВ выиграли крещёные люди, а безбожники погибали (ВИДЕО)

Телеграм-канал «Белгород № 1» опубликовал выступление митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна на вечере памяти годовщины начала ВОВ, где священник заявил, что в начале Великой Отечественной войны в основном погибали некрещёные солдаты Красной армии за то, что были безбожниками.

«Есть очень показательный для всех нас урок. В первые месяцы войны более 60 процентов Красной армии, то есть молодых бойцов, которые были рождены уже в безбожное время, большинство из них не были крещёными. <…> Они были убиты», — сказал священнослужитель.

По его словам, это была «несоизмеримая жертва, которая была принесена за безбожие».