Беларусь передала России задержанных наёмников ЧВК «Вагнер»

Беларусь передала России задержанных в июле граждан, которые, предположительно, являются бойцами ЧВК «Вагнер». Соответствующая информация была опубликована на сайте Генпрокуратуры РФ. Там уточняется, что на родину вернулись только 32 россиянина (всего были задержаны 33 человека).

«Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

По данным источника «Интерфакса», Беларусь не выдвигала никаких условий для возвращения россиян, а передача граждан «была осуществлена в рамках жеста доброй воли в соответствии с двусторонними документами о дружбе и добрососедстве». Также он рассказал, что вернувшимся мужчинам не грозит преследование в России.

При этом украинская сторона заявила, что продолжит заочное правосудие в отношении предполагаемых наёмников. Ранее офис генепрокурора запросил у Беларуси выдачу 28 задержанных россиян, поскольку они могли принимать участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР.

«Имея доказательную базу, мы будем привлекать их к уголовной ответственности на национальном уровне, используя механизм заочного правосудия. Поскольку обвинение им уже предъявлено», — заявил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов в комментарии изданию «Украинская правда».

Напомним, 29 июля государственное информагенство «Белта» сообщило о задержании в Беларуси 33 боевиков из российской ЧВК «Вагнер», которые обратили на себя внимание силовиков нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. По данным правоохранительных органов, в Белоруссию прибыло более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа.