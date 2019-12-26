Бегуны и пловцы из I Love Supersport поддержали челлендж АН «Между строк» для помощи тяжелобольным детям

Команда школы I Love Supersport присоединилась к «Доброму челленджу», который агентство новостей «Между строк» запустило весной 2019 года для помощи тяжелобольным детям. В конце года в благотворительной акции приняли участие коллективы более 35 организаций. Они закупили для семей с детьми, имеющих ДЦП и находящихся на попечении тагильского фонда «Живи, малыш», большое количество подгузников, пелёнок и салфеток. Пловцы и бегуны из I Love Supersport узнали, каких ещё расходных материалов сейчас не хватает детям, и собрали средства для их закупки.

«Новый год – это то время, когда нужно и важно делать чудеса. Поэтому мы с ребятами из школы бега и плавания решили принять челлендж от агентства новостей “Между строк” по поддержке подопечных фонда “Живи, малыш”. Мы напрямую связались с руководством фонда и запросили перечень необходимых препаратов и средств гигиены, в которых он нуждается. Уже в январе несколько десятков семей Нижнего Тагила получат качественную помощь», – отметила Анна Штейнварг, руководитель школы правильного спорта I Love Supersport в Нижнем Тагиле.

Благодаря I Love Supersport фонд «Живи, малыш» смог полностью закрыть потребность в расходных материалах для детей с ДЦП уже на январь 2020 года.

Сегодня под опекой фонда находятся 40 семей. Они каждый день нуждаются в подгузниках, пелёнках, шприцах и других средствах гигиены. Благотворительная организация в рамках проекта «Детский паллиатив» ежемесячно тратит на обеспечение подопечных средствами гигиены более 50 тысяч рублей. Благодаря участникам челленджа теперь он может больше средств направлять на лечение юных тагильчан.

Герои проекта

Принцип участия в челлендже очень прост: в течение двух недель или месяца команды компаний собирают средства гигиены для подопечных тагильского фонда «Живи, малыш», после чего записывают видео или делают фото с результатами сбора и бросают вызов другим коллективам. Присоединиться к доброй акции может любой желающий и в любое время. О средствах гигиены, в которых нуждаются подопечные фонда «Живи, малыш», а также о других важных и полезных благотворительных мероприятиях можно почитать на сайте фонда «Живи, малыш».

Напомним, в челлендже АН «Между строк» приняли участие уже более 50 тагильских организаций. В их числе банк «Нейва», драмтеатр, «Нижнетагильский холодильник», «Юриэлт», KDV, парк-отель «Лесная», фитнес-клуб «Телостроитель», салон красоты «Кристина», МУП «Тагилдорстрой», Crazy Brew, Центральная городская библиотека, автошкола «Джек» и ООО «Тагильское пиво», а также Нижнетагильская гордума и администрация города. Накануне, 25 декабря, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поблагодарил агентство за развитие благотворительной деятельности в городе.