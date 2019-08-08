Baza заявила о слежке за журналистами. В ней подозревают службу безопасности «Роснефти»

Интернет-издание Baza сообщило, что узнало от собственных источников о слежке за сотрудниками и чтении их переписки. Как утверждают собеседники, издание разрабатывает служба безопасности «Роснефти».

По сведениям Baza, содержимое компьютеров сотрудников изучают ежедневно, а телефоны поставили на прослушку, «пользуясь своими связями в самых разных российских ведомствах». В издании отметили, что аккумуляторы устройств журналистов начали садиться быстрее и стали чаще стали возникать трудности со связью.

Baza подчеркнула, что о причастности к слежке службы безопасности «Роснефти» «однозначно утверждать сложно». Причиной пристального внимания к СМИ его представители считают то, что в июле Baza выпустила расследование, согласно которому глава «Роснефти» Игорь Сечин строит в подмосковной Барвихе два новых дома, стоимость которых может достигать 18 миллиардов рублей. В конце месяца издание сообщило, что за последние семь лет государственная нефтяная компания потратила 1,3 миллиона евро на покупку люксовой одежды. Оба утверждения пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев категорически отверг.