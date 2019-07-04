Bazа рассказала о строящемся особняке главы «Роснефти» за 20 млрд рублей

Проект Baza рассказал о строительстве главой «Роснефти» Игорем Сечиным очередного особняка на Рублёвке общей стоимостью около 20 млрд рублей. Полную версию расследования можно увидеть здесь.

По данным издания, Сечин возводит гигантский пятиэтажный особняк на участке в Одинцовском районе Подмосковья, где ранее находился дом, построенный для второй жены главы «Роснефти» Ольги Рожковой, которая несколько лет назад ушла от Сечина к итальянскому гонщику Франческо Провенцано. После развода Сечин снёс до основания дом, построенный для бывшей жены, и занялся строительством нового особняка в форме буквы «Ж».

Площадь участка, на котором Сечин строит свой новый дом, увеличилась за последние несколько лет почти в 2,5 раза — с 3 до 7,8 гектара. По рассказам внедрённого проектом Baza на стройку человека, в строительстве дома Сечина задействована почти сотня рабочих. По его словам, объект строительства находится под «усиленной охраной».

«На подъезде к объекту проверяет ЧОП: осматривают машины, особо "крысятся" на видеорегистраторы, требуют сдать, смотрят, что записано, делают предупреждения. На самом объекте все камеры повернуты не вовнутрь, а вовне. Здесь уже охраняют росгвардейцы. Они отвечают в том числе и за конфиденциальность: следят, чтобы никто не проносил телефоны, видео- и аудиотехнику», - рассказал источник.

Собеседник отмечает, что «когда [на стройплощадку] приезжает Сечин, всем устраивают выходной или короткий день: никто его видеть не должен, никого на объекте быть не должно».

«Я слышал, что он лично выбирал деревья, которые ни в коем случае нельзя убирать. Показывал, какие спилить, а какие оставить. Они там высокие, красивые. Потом на стволах отметки оставили — пилим или нет», — говорит рабочий.

В пятиэтажном доме Сечина высота потолков составляет 6 метров, по проекту предусмотрен лифт, шахты которого уже заготовлены. У гостевого дома на участке Сечина будет два этажа, высота потолков по проекту здесь тоже 6 метров. Общая площадь домов на участке Сечина может составить 25 тысяч квадратных метров.

Один из ведущих российских архитекторов рассказал Baza, что в общей сложности такие владения могут стоит около 20 млрд рублей: строительство одного квадратного метра обойдется примерно в 5 тысяч долларов, стоимость отделки и интерьеров составит около 25 тысяч евро за квадратный метр в доме Сечина и 10-15 тысяч евро за метр в гостевом доме, отделка всех подсобных помещений обойдется примерно в 112 млн евро в доме Сечина и в 48 млн евро в гостевом доме.

По данным Baza, планировка будущего замка — результат работы архитектурного бюро «Метрополис», компания проектировала для «Сколково».

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев отказался ответить на вопрос, кому принадлежит участок в Жуковке и является ли Сечин заказчиком строительства.

«Какое расследование? Про какую недвижимость? Вас кто-нибудь вообще уполномочивал проводить какие-то расследования? С какой радости? Вы кто такие? Вы мне скажите, пожалуйста, вас кто финансирует? Кто эти частные инвесторы? Давайте я проведу расследование… Не обязаны раскрывать инвесторов? Я тоже не обязан вам давать информацию о частном лице, которым являюсь не я», - сказал он.

Позже он дополнил свой ответ сообщением в WhatsApp: «Вопросы, связанные с личной жизнью и личным имуществом Сечина И. И., не относятся к компетенции пресс-службы. Неприкосновенность личной жизни защищена законом. Советую вам подумать об этом».