Baza: В Подмосковье обокрали секретный правительственный бункер

В Подмосковье воры вынесли оборудование ФСО и старые автоматические телефонные станции из секретного бункера правительственной связи.

«В бункере было установлено оборудование ФСО, контролирующее безопасность спецсвязи, а также старые АТС “Ростелекома”. Вот их-то воры и унесли», — сообщает Baza.

Согласно открытым данным, в Москве и области насчитывается всего 12 подобных бункеров. Местоположение всех объектов засекречено.

Издание отмечает, что, скорее всего, наводчиками для грабителей стали местные жители, которые прознали про существование бункера.

«Особенность этого бункера ещё и в том, что в случае войны там может быть расположен командный штаб для управления войсками», — пишет Baza.

Как сообщают журналисты, воры сорвали пломбы с одного из кабинетов и вынесли оттуда АТС «Ростелекома», в которых есть микросхемы из золота, платины и палладия. Когда охрана прибежала на место, преступники уже ушли.