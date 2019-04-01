Baza: В Москве экс-полицейский похитил двух девочек, чтобы сделать из них рабынь

В Москве задержан бывший сотрудник полиции, которого подозревают в том, что он похитил двух девочек-подростков, из которых намеревался сделать рабынь, сообщает интернет-проект Baza.

По данным издания, 31 марта в правоохранительные органы обратилась семья 15-летней школьницы, которая отправилась на прогулку вместе с двоюродной сестрой и пропала. Родители пропавших стали обзванивать всех родных, близких и тех людей, кто жил в районе Волжского бульвара, где видели девочек в последний раз. Выяснилось, что школьниц видели в компании взрослого мужчины, который завёл их в подъезд жилого дома.

По этому адресу выехали сотрудники полиции. В квартире мужчины, который увёл девочек, правоохранители обнаружили пропавших, которые были почти полностью раздеты. Впоследствии девушки рассказали, что мужчина угрожал им ножом и отвёрткой, а также говорил, что они стали его рабынями и поэтому должны исполнять любые приказы. Позднее было установлено, что мужчина, похитивший девочек, — бывший сотрудник ОМВД Текстильщики, в МВД он работал следователем.

Уточнить, возбуждено ли по данному факту уголовное дело, не удалось — в пресс-службе СКР по Москве не смогли предоставить оперативный комментарий.