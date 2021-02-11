Baza: Стала известна причина подмены тел умерших младенцев на куклы в Ставрополе

Жена жителя Дагестана Дауда Даудова Лаура девять месяцев обманывала его и родственников о беременности, чтобы супруг не ушёл от неё; не будучи беременной, женщина придумала легенду, что дети умерли при родах, и попросила положить вместо них куклы, пишет Baza.

«Девять месяцев ей удавалось выглядеть беременной, а когда пришло время рожать, Лаура придумала историю с аневризмой. Она сама сказала родственникам, чтобы они не открывали тела малышей, потому что это может быть опасно», — пишет издание.

Life Shot уточняет, что подвоха с беременностью никто не замечал, потому что у женщины и без того было крупное телосложение. Супруг при этом очень хотел детей, поэтому Лауре пришлось выдумать целую легенду.

«За "телами" она поехала сама и до последнего не давала никому на них взглянуть. Как утверждала Лаура родным, в роддоме ей якобы сказали, что умершие дети должны быть "изолированы". Но уже на "похоронах" Даудов всё же откинул покрывало и увидел в нём кукол», — выяснили журналисты.

С Лаурой продолжают беседовать следователи, в скором времени ей предстоит пройти психиатрическую экспертизу.

Ранее СМИ сообщили, что в Дагестане отец на похоронах своих новорождённых детей обнаружил, что вместо них в погребальное покрывало ему завернули кукол. 11 февраля МВД по республике Дагестан опубликовало видео, на котором Дауд Даудов (отец детей) рассказал свою версию событий. Мужчина говорил о неких людях, которые взяли в оборот его жену прямо в роддоме Ставрополя. После того как женщине сообщили о гибели младенцев, то пообещали их омыть, прочесть молитву и провести все обряды. Затем вернули уже в саване, посадили в такси и отправили домой. Силовики начали проверку.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров заявил, что роженица, о которой сообщили родственники, не поступала в региональные учреждения, об этом же сообщили в краевом Минздраве.