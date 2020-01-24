Baza: Собянин дарит чиновникам и силовикам элитные квартиры из собственности города за хорошую работу

Мэр Москвы Сергей Собянин дарит чиновникам, силовикам и деятелям искусства квартиры в элитном доме в центре столицы стоимостью десятки миллионов рублей за особые заслуги в работе, пишет Baza. Речь идёт о доме по адресу Большой Николоворобинский переулок, 10. В 2002 году московские власти решили провести эксперимент и построить на этом месте доходный дом, чтобы сдавать квартиры в аренду и передавать деньги в бюджет города.

Строительство дома обошлось властям в 12,3 миллиона долларов. Элитные квартиры сдавались за 100–200 тысяч рублей в месяц, обычно их снимали иностранные бизнесмены и дипломаты. Мэрия выпустила постановление, в соответствии с которым жильё в этом доме запрещено передавать в частную собственность, однако с 2013 по 2018 год компания «Мосжилкомплекс», подчинявшаяся властям Москвы, пожертвовала городу 15 квартир, после чего они оказались в частной собственности. В доме осталось ещё около 30 квартир, которые принадлежат городу, однако риелторские агентства не занимаются их сдачей. Источник в мэрии рассказал, что процедура сдачи или передачи квартиры в собственность согласована «сверху».

Как утверждает Baza, первым квартиру в этом доме получил глава департамента торговли Алексей Немерюк — это произошло в 2013 году, за три дня до победы Собянина на выборах мэра. Источник в правительстве Москвы рассказал, что Немерюк получил квартиру «за хорошую работу на выборах». Немерюк заявил изданию, что купил квартиру сам, однако отказался раскрыть её стоимость.

По данным Baza, квартирами в доме также владеют замглавы аппарата мэра Светлана Черникова, глава департамента информационных технологий Артём Ермолаев, прокурор Владимир Чуриков, замглавы МЧС Андрей Гурович, начальник Главного следственного управления Наталья Агафьева и режиссёр Константин Богомолов, который был доверенным лицом Собянина на выборах мэра в 2018 году.

Площадь квартир, которые находятся в собственности у чиновников и силовиков, составляет от ста до трёхсот квадратных метров — их рыночная стоимость, по подсчётам издания, от 47 миллионов до 117 миллионов рублей. Baza отмечает, что за несколько лет работы чиновники задекларировали в среднем от одного до семи миллионов рублей дохода и не могли бы накопить на недвижимость такой стоимости. По словам источника издания в «Мосжилкомплексе», распределением квартир занимается заместитель Собянина по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Медуза» направила запрос в «Мосжилкомплекс». В компании заявили, что условия сдачи квартир в аренду — коммерческая тайна. Фирма не прокомментировала информацию о передаче жилья в собственность чиновникам и силовикам.