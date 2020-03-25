Baza сняла фильм к годовщине пожара в «Зимней вишне»

К годовщине трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове журналисты телеграм-канала Baza опубликовали фильм-расследование, посвящённое причинам пожара, унёсшего жизни 60 человек.

Согласно требованиям Роскомнадзора, мы не можем публиковать прямую ссылку на видеоролик из-за содержащихся в нём нецензурных выражений, однако его можно найти на YouTube-канале Baza под названием «Почему сгорели 37 детей в торговом центре. Полная реконструкция по материалам уголовного дела».

В видео есть записи с камер наблюдения, протоколы осмотра помещения после пожара, схема эвакуационных выходов из ТЦ и другие документы, интервью с участниками событий, сотрудниками ТЦ, родственниками погибших. Основываясь на всей имеющейся информации, журналисты смоделировали возгорание в «Зимней вишне». Главный вопрос, который ставили перед собой авторы расследования: кто виноват и все ли виновные наказаны?

«Пожар мог закончиться в ту же минуту, но сотрудники детской зоны не знали, где находится огнетушитель», — говорится в описании к фильму на YouTube.

Напомним, пожар в кемеровском ТЦ произошёл 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, в том числе 37 детей, ещё 79 человек пострадали.

Накануне стало известно, что Польша выдала России совладельца ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского — по версии следствия, он при посредничестве своего представителя передал взятку в размере 7 млн рублей начальнику инспекции государственного надзора Кемеровской области Танзиле Комковой.