Бастрыкин уволил двух следователей из Екатеринбурга за волокиту

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин решил сократить две ставки следователей в СКР по Свердловской области за волокиту в расследовании преступлений, сообщается на сайте Следственного комитета.

Бастрыкин принял кадровое решение после встречи с жителем Екатеринбурга на личном приёме в Москве. 19-летний уралец рассказал главе СК, что в 2002 году был расстрелян его отец, однако это убийство до сих пор не раскрыто. Заявитель считает, что следствием были отработаны не все версии произошедшего.

«Председатель СК России указал на нежелание следователей раскрыть указанные преступления и явную волокиту. Дела переданы для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК России», — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе СКР по Свердловской области воздержались от комментариев и посоветовали обратиться в СК РФ.