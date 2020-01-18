Бастрыкин похвалил следователей за низкий процент оправдательных приговоров в 2019 году

Во время прошедшего 17 января торжественного собрания, посвящённого Дню образования Следственного комитета России, глава ведомства Александр Бастрыкин отметил, что в 2019 году российские суды вынесли менее одного процента оправдательных приговоров — за 11 месяцев прошлого года суды оправдали всего 545 человек. По мнению главы ведомства, эти цифры показывают хорошо проделанную работу следователей.

«Только в ушедшем году следователями СК России направлено в суды более 88 тысяч уголовных дел, из них свыше 6,5 тысячи — о преступлениях коррупционной направленности. Расследовано 299 преступлений террористического характера и 151 преступление экстремистской направленности, а также свыше 14,5 тысячи преступлений, совершённых в отношении детей. Расследовано более 4,5 тысячи ранее не раскрытых преступлений. В их числе 411 убийств, 209 фактов причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, 252 изнасилования и насильственных действий сексуального характера», — цитирует Бастрыкина пресс-служба СКР.