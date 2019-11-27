Бастрыкин наградил восьмиклассника из Свердловской области медалью «Доблесть и отвага»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил восьмиклассника из Дегтярска Дмитрия Апресова медалью «Доблесть и отвага» за проявленный героизм при спасении тонущей девочки, сообщается на сайте Следственного комитета России. Медаль была вручена в Москве во время встречи Бастрыкина с учащимися образовательных организаций СК России из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

3 ноября текущего года на Старом городском пруду Дегтярска 14-летний Дима Апресов спас 11-летнюю Василису Лебедеву. Девочка пришла на пруд убрать мусор вместе с подругой, но они решили устроить соревнования, кто дальше пройдёт по неокрепшему льду. Тонущую Василису увидел Дима, который гулял поблизости вместе с другом.

«Когда подполз к ней, я подал ей руку, потянул на себя. Но лёд не выдержал нагрузки, и я вместе с ним провалился. Потом, схватившись за лёд обеими руками, я создал для неё опору, она вылезла», — рассказал школьник ОТВ.

О поступке мальчика сообщила семья спасённой девочки.