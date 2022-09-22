Баскетболистки из Нижнего Тагила завоевали серебро областного чемпионата

15-летние баскетболистки спортивной школы «Старый соболь» Нижнего Тагила заняли II место на первенстве Свердловской области. Как сообщили АН «Между строк» в спортшколе, в этом сезоне женские команды под руководством тренеров Елизаветы и Сергея Пителиных завоевали сразу три серебряных медали в первенствах области среди команд в категориях 16, 15 и 14 лет.

«Получилось так, что наша команда впервые приняла участие в областных соревнованиях. Так как в 2019 году “соболя” не сыграли из-за совпадения сроков соревнований, в 2020 году — из-за пандемии, а в прошлом году первенство не состоялось по техническим причинам. Поэтому результаты прошедших игр являются актуальным рейтингом команд девушек 15-летнего возраста в регионе»,— рассказали в МБУ СШ «Старый соболь».

Добавим, что команда 15-летних юношей «Старого соболя» ранее завоевала золотые медали первенства Свердловской области.