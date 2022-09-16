Юные баскетболисты спортивной школы «Старый соболь» Нижнего Тагила стали чемпионами области 

Баскетболисты спортивной школы «Старый соболь» завоевали первое место на первенстве Свердловской области в категории «Юноши 15 лет». Как сообщили АН «Между строк» в спортшколе, золото команда обеспечила себе за тур до окончания соревнований.

Под руководством Нины Долматовой и Юрия Шаповалова парни одержали пять убедительных побед.

«“Соболя” показали очень убедительную, высокоорганизованную командную игру. Если учесть, что в команде большое количество игроков на год младше, то эта победа с хорошими перспективами», — рассказали в МБУ СШ «Старый соболь».

Это уже третья золотая медаль областного первенства у команды «Старого соболя». Впереди у чемпионов подготовка к первенству УрФО, которое состоится в конце октября. Расписание матчей можно посмотреть на сайте МБУ СШ «Старый соболь».

А в эти дни в здании школы «Старый соболь» проходит первенство области среди баскетболистов 11–12 лет — это самый юный возраст участников официальных областных соревнований. В текущем сезоне заявки подали 17 областных команд. В группе сильнейших на паркет выйдут восемь команд, среди которых два состава «Старого соболя».