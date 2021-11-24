Банный бизнес Нижнего Тагила вновь остался без субсидий

Спорный вопрос о предоставлении субсидий баням Нижнего Тагила вновь обсуждался на думской комиссии по бюджету, экономической политике и инвестициям. В итоге депутаты приняли решение не предоставлять банщикам денежную поддержку в следующем году.

Сейчас в городе работает семь бань, с 2018 года они перестали получать от города средства на покрытие расходов на льготные категории граждан. Льгота, которую предоставляют бани своим посетителям, подразумевает 50%-ю скидку на её посещение. Субсидии могли позволить юридическим и физическим лицам возместить эти траты.

Вопрос о предоставлении субсидий представителям банного бизнеса в Нижнем Тагиле несколько лет оставался нерешённым. Городские депутаты уже обсуждали эту проблему в октябре этого года. Тогда принятие решения отложили, чтобы понять, нуждаются ли предприниматели в компенсации или нет. В итоге на предоставление субсидии заявилось четыре учреждения из семи. Это бани на улице Лебяжинской, Восточной, Ильича и Матросова.

«На самом деле предоставление льгот — это интересы бизнеса. Иначе они потеряют клиентов. А отбитый чек не подтверждает, что услугу получил человек именно льготной категории. Также мы не можем быть уверенными в том, что сумма субсидии не возрастёт», — отметил вице-мэр Вячеслав Горячкин.

В целом на покрытие расходов банщиков из бюджета города потребовалось бы 4,2 млн рублей. Но главный довод, который приводят депутаты за отмену субсидии, связан с трудностями проверки бухгалтерского учёта.

В противовес этому мнению выступали депутаты Галина Масликова и Михаил Кручинин.По словам Масликовой, пенсионеры Нижнего Тагила лично обращались к ней с просьбой сохранить льготы.

«Уверенности в том, что в банях всегда будут предоставлять льготные услуги, нет. Давайте будем честными с жителями. Если мы не понимаем, не хотим и не можем, значит, надо вообще отменить положение о предоставлении субсидий банному бизнесу и не возвращаться к нему из года в год, постоянно продлевая решение», — констатировал депутат городской думы Михаил Кручинин.

Теперь решение комиссии об отмене субсидий для бань на следующий год должны поддержать все депутаты на заседании городской думы.

Отметим, что отсутствие субсидий для банщиков не означает, что льготы в помывочных заведениях исчезнут. Льготы останутся до тех пор, пока сами бизнесмены будут предоставлять их пенсионерам и отдельным категориям граждан.