Депутаты городской думы обсудили вопрос льготной поддержки банного бизнеса в Нижнем Тагиле

Вопрос о денежной поддержке предпринимателей банного бизнеса в Нижнем Тагиле несколько лет остаётся нерешённым. Предоставление субсидий обсуждали на заседании постоянной комиссии городской думы по бюджету, экономической политике и инвестициям.

Льгота, которую предоставляют бани своим посетителям, подразумевает 50%-ю скидку на её посещение для отдельных категорий граждан. В Нижнем Тагиле функционирует семь бань. Субсидии предоставлялись предпринимателям с 2015 по 2017 год. Таким образом, юридические и физические лица возмещали траты на предоставление льгот. Но с 2018 года средств в областном бюджете на поддержку этого бизнеса стало не хватать, отмечает и. о. начальника управления промышленной политики и развития предпринимательства администрации города Марина Карелина.

«Каждый год мы обсуждаем этот вопрос и постоянно откладываем предоставление субсидий. Напомню, что мы этот момент обсуждали как социально значимый. Коллеги выезжали на место, в бани. И как итог сделали вывод, что льгота востребована и среди предпринимателей, и для существенной категории тагильчан. Это важная социальная часть», — отметил депутат городской думы Михаил Кручинин.

По словам председателя комиссии Леонида Мартюшёва, льготы необходимо предоставлять при условии чёткого бухгалтерского учёта. В течение трёх лет с 2018 года выплаты постоянно приостанавливают, но на будущий год средства в бюджете области снова не предусмотрены.

Депутаты решили отложить вопрос на доработку и вернуться к его рассмотрению на следующем заседании городской думы. Прежде чем обсудить его снова, необходимо рассчитать, сколько бань сможет отчитываться за предоставление льготных услуг и сколько денег потребуется выделить для поддержки банного бизнеса.

При этом заместитель председателя думы Игорь Базилевич отметил, что с учётом семи помывочных заведений в городе необходимо предусмотреть в бюджете города как минимум 2 млн рублей.