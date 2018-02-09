Банки могут получить право выяснять подлинность мобильных номеров клиентов

В 2018 году в России заработает механизм проверки принадлежности мобильных номеров конкретным клиентам банков, со ссылкой на главу Национального совета по финансовому рынку (НСФР) Андрея Емелина пишут «Известия». Уточняется, что инициатива поможет оградить клиентов от звонков коллекторов по поводу чужих долгов.

По словам главы НСФР, банк будет передавать в ЦНИИС в зашифрованном виде ФИО, номер паспорта и номер телефона клиента, оператор направит эту информацию для сверки в сотовую компанию, а её ответ направит в банк. Емелин отметил, что система проверки будет запущена на базе института связи (ЦНИИС). В институте подтвердили, что вопрос обсуждался, но деталей не привели.

В конце 2017 года в Госдуму был внесён законопроект, предусматривающий штрафы для сотовых операторов в случае, если при звонке или передаче сообщения они не указывают настоящий абонентский номер. Сумма штрафа может доходить до 300 тысяч рублей.