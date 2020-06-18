Банкам могут запретить предлагать кредиты по телефону

Депутат Госдумы Иван Сухарев обратился к главе Центробанка России Эльвире Набиуллиной с предложением запретить банкам использование телефонных звонков для продвижения кредитных продуктов, сообщает RT.

«Прошу рассмотреть целесообразность ограничения использования банками телефонных звонков в адрес граждан для продвижения кредитных продуктов», — пишет в письме главе ЦБ депутат.

В своём обращении депутат отметил, что граждане не всегда могут определить, откуда поступает звонок — из легальной финансовой организации или от злоумышленников. При этом мошенники, уверен Сухарев, могут посредством звонков обманом завладеть персональными данными граждан — номерами счетов и пластиковых карт.