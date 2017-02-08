Банк РПЦ подал к Альфа-банку иск на 10,6 млрд рублей

Банк «Пересвет», основным акционером которого является Русская православная церковь, подал в Арбитражный суд Москвы иск к Альфа-банку. Как говорится в карточке дела, сумма исковых требований к Альфа-банку составляет около 10,6 млрд рублей, сообщает Republic.

Суть претензий «Пересвета» пока не раскрывается, также суд пока не определил дату рассмотрения поданного заявления.

В ноябре 2016 года РБК со ссылкой на неназванные источники сообщило, что «Пересвет» в своей работе использовал схемы для обхода требований ЦБ, и одним из примеров таких схем стала сделка с Альфа-банком. В ходе сделки «Пересвет» привлёк финансирование у Альфа-банка в размере 5,4 млрд рублей, при этом размер гарантийного депозита по займу составил почти 100% заёмных средств.

В Альфа-банке тогда же рассказали РБК, что после того, как вскрылась информация о проблемах в «Пересвете», кредитор потребовал у банка исполнить обязательства по сделке. После того, как этого не произошло, Альфа-банк принудительно закрыл сделку. В результате, по данным собеседников РБК, убытки «Пересвета» превысили 5 млрд рублей.

Напомним, с октября прошлого года в «Пересвете» работает временная администрация, введенная Центробанком сроком на полгода. Она должна принять решение, будет ли «Пересвет» санирован.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: Газета.Ru