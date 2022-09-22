Банк России снизил ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса

ЦБ РФ снизил ставки по пилотной программе инвестиционного кредитования до 4% для малых и микропредприятий, до 2,5% для среднего бизнеса. Данная программа связана со снижением ключевой ставки до 7,5%.

Совместная программа Министерства экономического развития РФ, Банка России и Корпорации МСП была запущена 25 августа и действует для производственных предприятий, компаний в сфере транспортировки и хранения, а также для гостиниц. Кредит от 50 млн рублей под 2,5% и 4% годовых бизнесмены могут получить в 48 банках, сообщает департамент информполитики региона.

Кредиты по программе «1764», реализуемой в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», доступны более чем в 100 банках. Максимальная ставка составляет не более 10,25% годовых. Кроме того, по программе «ПСК» малый и средний бизнес может получить заёмные средства на инвестиционные, оборотные цели и рефинансирование ранее полученных займов в 59 банках-партнёрах.

Кредиты от 3 млн рублей по льготным ставкам доступны на срок до 3 лет. Их могут получить бизнесмены из любых отраслей, кроме тех, кто занимается производством или продажей подакцизных товаров, облагающихся особым налогом. При нехватке или отсутствии залога предприниматели могут воспользоваться гарантиями и поручительствами Корпорации МСП и региональных гарантийных организаций в рамках НГС.

Напомним, в России в ближайшие месяцы будет введена промышленная ипотека по ставке 5% годовых на приобретение готовых производственных площадок.