В России появится промышленная ипотека для предприятий 

Правительство России вводит новую меру поддержки бизнеса — промышленную ипотеку по ставке 5% годовых на приобретение готовых производственных площадок. Запуск промышленной ипотечной программы запланирован на ближайшие месяцы, сообщает ТАСС.

Согласно задумке, программа позволит устранить инфраструктурные ограничения и поможет бизнесменам в реализации проектов. Как сообщает «Коммерсантъ», льготные займы будут предоставляться на сумму до 500 млн рублей и на срок до 7 лет. Воспользоваться ими смогут и промышленные девелоперы для финансирования строительства производственных площадок на территории индустриальных парков и промышленных технопарков. В таком случае сумма кредита составит до 2 млрд рублей, а срок возврата средств — до 10 лет.

Как рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе совещания с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, снижение издержек на приобретение готовых производственных площадей позволит ускорить запуск серийного выпуска критической номенклатуры, около 2 тысяч позиций по сырью, материалам и комплектующим. С помощью разработанного механизма промышленной ипотеки предприятия смогут выводить новую продукцию на рынок на один-два года раньше.