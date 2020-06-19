Банк России понизил ключевую ставку до 4,5%

Банк России понизил ключевую ставку на 1 п. п., до 4,5%, сообщается на сайте регулятора.

В Центробанке отметили, что ключевая ставка в 4,5% — это исторический минимум.

В последний раз Банк России понижал ключевую ставку в конце апреля — она снизилась до 5,5%. Снижение произошло впервые с октября 2019 года. Кроме того, Банк России допускал возможность дальнейшего снижения ключевой ставки.