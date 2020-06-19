Банк России понизил ключевую ставку до 4,5%

Банк России понизил ключевую ставку на 1 п. п., до 4,5%, сообщается на сайте регулятора.
В Центробанке отметили, что ключевая ставка в 4,5% — это исторический минимум.
В последний раз Банк России понижал ключевую ставку в конце апреля — она снизилась до 5,5%. Снижение произошло впервые с октября 2019 года. Кроме того, Банк России допускал возможность дальнейшего снижения ключевой ставки.
«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», — отмечал ЦБ.