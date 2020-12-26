Банк обманул уроженца Нижнего Тагила хоккеиста Александра Радулова на 1,5 млрд рублей

Нападающий клуба НХЛ «Даллас Старз» уроженец Нижнего Тагила Александр Радулов потерял порядка 1,5 млрд рублей из-за мошеннических действий руководства одного из российских банков, куда он с 2015 года переводил свою зарплату, пишет 360tv.ru.

У банка отозвали лицензию, однако финансовая организация постоянно уговаривала клиентов не заявлять в полицию, так как «деньги всё ещё работают», утверждает адвокат Радулова Сергей Ташков. В этом году Радулов прилетел в Россию, разобрался с документами и выяснил, что его обманули на 1,5 млрд рублей.

«Саша приезжает в этом году в Россию, пока карантин, мы начинаем разбираться в документах и понимаем, что это банальный обман. Попытались как-то решить вопрос, встретиться с людьми этими досудебно, в мировом порядке, они начали от нас бегать», — рассказал адвокат хоккеиста.

Сергей Ташков добавил, что этот банк обманул таким образом ряд спортсменов. Несколько лет назад завели уголовное дело по статье «Мошенничество», однако пострадавших не нашли — обманщики ловко обработали всех своих клиентов, убедив их, что деньги в целости и сохранности и жаловаться никуда не стоит.

«Теперь всё это вскрылось. Первый спортсмен заявит об этой проблеме, за ним потянутся другие. Но у нас самый большой [вклад]. У Радулова было вложено около 1,5 млрд [рублей]», — подчеркнул Ташков.

Он добавил, что эти банкиры начали вести себя агрессивно: они связались с менеджерами хоккеиста в НХЛ и заявили, что запросят информацию обо всех налогах Радулова в Соединенных Штатах. По словам Ташкова, это странная угроза, так как в США невозможно не платить налоги.

«Они об этом не знали. Менеджеры посмеялись. Сказали: "Дураки, что ли?" <…> Мы приняли решение это осветить», — поделился собеседник.

Он отметил, что сейчас Радулов в Москве и на днях сам расскажет о ситуации.

В феврале 2020 года хоккеист попал в топ-10 самых высокооплачиваемых российских спортсменов десятилетия по версии Forbes. По информации издания, он заработал за 10 лет 58,5 млн долларов.

Радулов играет за «Даллас» с 2017 года. В прошедшем сезоне в составе команды он стал финалистом Кубка Стэнли. Радулов провёл в регулярном чемпионате НХЛ 60 матчей и набрал 34 (15+19) очка. В плей-офф на его счету 19 (9+10) очков в 27 встречах.