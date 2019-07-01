Банду наркодилеров будут судить в Нижнем Тагиле

Следственное управление МУ МВД России «Нижнетагильское» передало в суд уголовное дело банды наркодилеров. Четверых молодых людей в возрасте от 21 до 27 лет обвиняют в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических веществ в особо крупном размере.

Трое безработных тагильчан были задержаны правоохранителями в разных районах города, когда они забирали из тайников «закладки». Двое из задержанных молодых людей ранее уже были судимы: один за имущественные преступления, второй за хранение наркотиков.

Оператора интернет-магазина задержали сотрудники ППС во время патрулирования гаражного кооператива на Красном Камне. Им оказался 27-летний уроженец Верхотурья, ранее неоднократно судимый. При себе у мужчины было обнаружено 183 пакетика с порошкообразным веществом. В ходе допроса он признался, что устроился работать закладчиком через интернет. В Нижний Тагил пошёл на «повышение» — ему доверили заниматься оптовыми партиями.

Следователи установили, что оператор расфасовывал наркотики, затем раскладывал свёртки по тайникам, расположенным на территории города. Остальные участники преступной группы забирали подготовленные партии психотропных веществ и сбывали их уже путём мелких закладок. Курьеров находили через мессенджеры. Организатор сообщества никого из них лично не знал.

«В результате пресечения противоправной деятельности организованной группы, действовавшей на территории Нижнего Тагила с августа 2018 года по январь текущего года, полицейскими из незаконного оборота изъято более одного килограмма синтетических наркотических веществ», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Следственными подразделениями межмуниципального управления был возбуждён ряд уголовных дел по ч. 4 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Материалы переданы в Тагилстроевский районный суд для рассмотрения по существу.