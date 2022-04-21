Банда международных террористов, которую обезвредил спецназ свердловского УФСБ, действовала на территории Нижнего Тагила (ВИДЕО)

Оперативное мероприятие по нейтрализации законспирированной ячейки запрещённой в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* проходило в Нижнем Тагиле. Об этом АН «Между строк» сообщил информированный источник.

Напомним, накануне Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил СМИ, что в Свердловской области выявили и задержали пятерых мигрантов, распространявших экстремистскую идеологию и вербовавших в свои ряды как местных мусульман, так и трудовых мигрантов, работающих на Урале.

В ходе обысков обнаружены и изъяты запрещённые в России пропагандистские материалы, электронные носители информации, использовавшиеся при ведении террористической деятельности. Возбуждено уголовное дело.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.